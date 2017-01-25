Девич присоединился к «Ростову»

Нападающий «Ростова» Марко Девич вместе со своей новой командой отправится на второй сбор.

Час назад футболист присоединился к команде в одном из московских аэропортов. Скоро самолет с футболистами «Ростова» отправится в Турцию, где с 25 января по 6 февраля состоится второй сбор желто-синих.

Напомним, что Девич перешел в «Ростов» на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на полтора года. Ранее нападающий играл в РФПЛ за «Рубин».