Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Девич присоединился к «Ростову»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ростова» Марко Девич вместе со своей новой командой отправится на второй сбор.  

Час назад футболист присоединился к команде в одном из московских аэропортов. Скоро самолет с футболистами «Ростова» отправится в Турцию, где с 25 января по 6 февраля состоится второй сбор желто-синих.

Напомним, что Девич перешел в «Ростов» на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на полтора года. Ранее нападающий играл в РФПЛ за «Рубин».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на ЕвроТренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»«Советский спорт» – о перестановках в донском клубе.Виталий Кафанов: «Ростов» Бердыева сделал шаг вперед по сравнению с «Рубином»Тренер вратарей «Ростова», ранее работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине», Виталий Кафанов рассказал, чем отличаются два клуба друг от друга.Генеральный директор «Ростова» покинул свой постВ руководстве «Ростова» произошли кадровые изменения.«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.«Ростов» показал готовность газона «Олимпа-2» к матчу со «Спартой» (фото)«Ростов» в своем официальном твиттере показал, как на домашнем стадионе клуба ведется подготовка газона к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».Готовность «Ростов-Арены» составляет 70%Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что «Ростов-Арена», которая примет матчи чемпионата мира-2018, готова почти на 70 процентов.«Ростов» проведет четыре матча на втором сбореСтало известно точное расписание товарищеских игр «Ростова» на втором сборе.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Ростов» завершил программу первого сбора, который проходил в Абу-ДабиВ ОАЭ футболисты «Ростова» тренировались с 6 января и провели два контрольных матча.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаРенессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрываетРенессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрываетВ четверг «Ростов» в контрольном матче обыграл китайский «Хэнань Цзянье» (3:1).Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать пражскую «Спарту» закрытием гостевого сектора на ближайшем еврокубковом выездном матче команды.«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»«Ростов» провел второй контрольный матч на сборе в Абу-Даби.Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублейПрезидент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какую сумму клуб, за который раньше выступал защитник Иван Новосельцев, получил от трансфера игрока из «Ростова» в «Зенит».Официально: Девич перешел в «Ростов»Как сообщает пресс-служба «Ростова», 33-летний нападающий Марко Девич стал игроком донской команды.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Ралли
Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазами
Другие
Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей
Фигурное катание
Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт
Биатлон
Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону
Хоккей
Рене Фазель: Если МОК примет решение о недопуске России до Олимпиады-2018, пойти против него будет тяжело
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года
Теннис
Серена Уильямс и Мирьяна Лючич-Барони сыграют друг с другом впервые с 1998 года
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Футбол
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Марко Девич
Марко Девичвсе новости