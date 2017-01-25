Грицаенко, которым интересовался «Спартак», отправился на просмотр в «Амкар»

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко отправился на просмотр в «Амкар», сообщает PrimaMedia.ru.

В пермском клубе пока не предлагают контракт 21-летнему игроку обороны, а будут наблюдать за ним на сборе в Турции.

«24 января Алексей Грицаенко отправился на просмотр в пермский «Амкар», который проводит сборы в Турции. Пока речи о контракте не идет», – сообщили в пресс-службе «Луча-Энергии».

Ранее Грицаенко заявил, что после матча за сборную ФНЛ на него выходили представители «Спартака».

Грицаенко дебютировал в составе «Луча-Энергии» 11 марта 2016 года в матче со «Спартаком-2» (1:2). В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Грицаенко три гола в 24 матчах.

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