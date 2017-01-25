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Рене Фазель: Если МОК примет решение о недопуске России до Олимпиады-2018, пойти против него будет тяжело

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился своим мнением о проблеме допинга в этом виде спорта.

- Допинг не является большим вызовом для нашего вида спорта. Нам в этом смысле повезло. На данный момент ситуация такова: то, о чем говорится в докладе Макларена, мы воспринимаем очень серьезно. Мы находимся в контакте с Международным олимпийским комитетом, с людьми из ВАДА. Но мы никуда не торопимся. Нам нужны доказательства. Я много раз говорил, что я против коллективного наказания. Это слишком несправедливо, особенно в нашем виде спорта. И я всегда буду бороться против такого коллективного наказания. В этом вопросе я настроен очень серьезно.

Конечно, если МОК примет решение, что российских спортсменов не будет на Олимпиаде-2018, то пойти против него будет очень тяжело. Но если кто-то действительно захочет такое решение принять, мы должны обсуждать его очень-очень серьезно, - рассказал Фазель в интервью «Российской газете».

Напомним, в декабре прошлого года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о возможных допинговых нарушениях россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фамилии подозреваемых спортсменов были зашифрованы и отправлены в профильные международные федерации, многие из которых начали собственные расследования.

Зимняя Олимпиада 2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

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