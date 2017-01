Адебайор надеется вернуться в английскую премьер-лигу

Бывший форвард «Реала», «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор не теряет надежды на возвращение в чемпионат Англии.

- Да, я уже провел несколько бесед с представителями различных клубов. Хотя я и не являюсь любимым игроком в Англии, мне очень нравится премьер-лига.

Я намерен доказать, что по-прежнему живу футболом и способен играть на высоком уровне. Также я являюсь капитаном корабля в сборной Того, и не собираюсь покидать его в ближайшем будущем. Я принадлежу своей стране и страна принадлежит мне, - заявил 32-летний нападающий.

Emmanuel Adebayor says he has had interest from English clubs and still feels he can play in the Premier League.



