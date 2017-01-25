18 марта возьмет старт третий сезон бойцовского проекта Prime Selection

18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств.

Его учредитель - промоутерская компания Tech-KREP FC. Победители проекта помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения, станут обладателями контракта с прописанным количеством боев.

Очень много молодых спортсменов хотят сегодня начать свою профессиональную карьеру с PRIME SELECTION. И в этот раз организаторы, объявив прием заявок, отмечают небывалый интерес, всерьез начиная подумывать об увеличении в следующих сезонах не только количества турниров, но и состава участников с 8 до 16 человек в каждой весовой категории.

«Мы хотим дать молодым спортсмена возможность повысить свой профессиональный уровень и помочь приблизиться к вершинам спортивной карьеры. С каждым годом уровень молодых бойцов и количество заявок на участие в проекте увеличивается. В этом году в некоторых категориях заявки подали уже состоявшиеся профессионалы. Если говорить о географии, то нам подают заявки со всей России, от Крыма до Владивостока. Также традиционно есть заявки из Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Не удивлюсь если завтра к ним прибавятся желающие из Европы. Предстоит задача выбрать из них по 8 человек. Поэтому членам оргкомитета, который будут проводить отбор ждет очень непростая работа из огромного числа сильных и талантливых ребят выявить тех, кто потенциально кто может показать яркие и интересные бои», - рассказал промоутер Алексей Яценко.

По словам Яценко, отличительной же особенностью PRIME SELECTION сезона 2017 станет расширение географии состязаний, которые пройдут в разных городах России, в отличие от предыдущих годов. Сейчас известно, что первый и финальный турниры пройдут в Краснодаре на стадионе «Андрей-Арена». Остальные этапы пройдут в Нальчике и Симферополе, другие же города будут определены позднее. Формат соревнований останется неизменным, все бои будут проходить в семи популярных весах: до 57, 61, 66, 70, 77, 84 и свыше 100 кг.