Сергей Шишкарев: Сестрам Бонавентура можно доверять матчи группового этапа, но не плей-офф

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о работе французских арбитров Жюли и Шарлотт Бонавентура в матче 1/8 финала чемпионата мира Словения – Россия.

«В гандболе не принято подавать протесты на судейство. К тому же Россия почти не имеет представительства в Международной федерации гандбола, судейских коллегиях, различных управляющих органах. В Европейской конфедерации гандбола дела обстоят иначе, а на мировом уровне – нет. На нашу игру была назначена неоднозначная пара судей-близняшек из Франции, в свое время «убившая» Черногорию в женском финале Олимпиады 2012 года.

Я не против женщин-судей в мужских матчах, но они должны осознавать, что у мужчин и женщин разные границы силовой борьбы. Сестры Бонавентура заставили нас играть 18 минут в меньшинстве, а словенцев всего две. По пенальти было 7:2 в пользу наших соперников. Добиться игрового преимущества в таком случае очень трудно. Считаю, что судьям такой квалификации можно доверять матчи группового этапа, но в плей-офф, когда идет борьба до крови, должны работать настоящие профессионалы, доказавшие свой класс», – сказал Шишкарев в интервью RussiaToday.

Напомним, сборная России проиграла Словении (26:32) в 1/8 финала и заняла на чемпионате мира итоговое 12-е место.