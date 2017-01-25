Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону 2017 года, который пройдет в Австрии.

- Разумеется, мы покажем чемпионат мира по биатлону, как делаем каждый год, как и другие большие спортивные события с участием российской сборной, - заявил представитель телеканала.

Турнир пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Напомним, что на аналогичном соревновании 2016 года в норвежском Холменколлене сборная России установила антирекорд, не сумев завоевать ни одной медали за 11 стартов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостейПервый канал опроверг информацию о том, что с 23 января спортивные новости будут сняты с эфира в регулярных информационных выпусках, сообщает Лента.ру.Федерация: Тюмень готова к проведению ЧМ по биатлону в 2021 году на 100 процентовИсполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов сообщил, что Тюмень готова к проведению чемпионата мира по биатлону 2021 года на 100 процентов.Дмитрий Васильев: Если Логинов станет четвертым участником эстафеты, то Россия может стать чемпионом мираАлександр Логинов может помочь мужской сборной России по биатлону завоевать золото в эстафете на чемпионате мира, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираШипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираВ преддверии чемпионата мира сборная России не растеряла надежд – но не избавилась от вопросов.Александр Касперович: Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата ЕвропыГлавный тренер сборной России по биатлону по биатлону прокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Также он рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?Фуркад превратился в Шипулина… Сумеет ли Антон сделаться железным Мартеном?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о шансах российского лидера на чемпионате мира.Тюмень могут лишить чемпионата мира в 2021 годуМеждународный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.Следующие решения по российским биатлонистам будут приняты 9 февраля на исполкоме IBUСледующий исполком Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9 февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, сообщается в пресс-релизе IBU.В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлонуВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер оптимистично оценила перспективы лидера нынешней сборной Германии Лауры Дальмайер в текущем сезоне.Павел Ростовцев: Виролайнен и Слепцову мы видели, знаем их уровень. На чемпионате мира россиянкам будет сложноТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил перспективы женской сборной России по биатлону во второй половине текущего сезона.Василий Кикнадзе: «Первый канал» должен был объявить об отмене хоккейной трансляции заранее, а не в последний моментБывший руководитель телеканала «Спорт» поделился своим мнением об отмене трансляции матчей Кубка Первого канала на «Первом канале». Он отметил, что об изменениях в программе нужно было предупредить заранее.Синхронистки лучше, чем «Зенит». Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спортСинхронистки лучше, чем «Зенит». Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спортОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков изучил телерейтинги, узнав, какие виды спорта были самыми популярными на ТВ в 2016 году.Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессеПрезидент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним, что турнир планировалось провести в Тюмени.Конгресс IBU рассмотрит возможность переноса ЧМ-2021 из ТюмениВопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе IBU.И что теперь будем делать с Первым каналом? Секретные данные хоккеистовИ что теперь будем делать с Первым каналом? Секретные данные хоккеистовМне стали известны полные рейтинги и данные Кубка Первого канала. Кроме того есть повод поговорить о турнире как таковом.Александр Медведев: Первому каналу судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее хоккеяПервый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию с отменой прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале.Роман Ротенберг: Мы ведем переговоры с Первым каналомПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отменой трансляции матчей Кубка Первого канала на Первом канале. Он отметил, что обсуждает эту ситуацию с представителями телеканала.Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого каналаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.«Первый» ушел из хоккея. И это только начало краха спорта на ТВ«Первый» ушел из хоккея. И это только начало краха спорта на ТВДмитрий Пономаренко считает, что репортажи со спортивных соревнований скоро вообще исчезнут с федеральных каналов.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Ралли
Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазами
Другие
Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей
Фигурное катание
Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт
Биатлон
Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону
Хоккей
Рене Фазель: Если МОК примет решение о недопуске России до Олимпиады-2018, пойти против него будет тяжело
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года
Теннис
Серена Уильямс и Мирьяна Лючич-Барони сыграют друг с другом впервые с 1998 года
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Футбол
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
все новости