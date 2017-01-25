Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону 2017 года, который пройдет в Австрии.

- Разумеется, мы покажем чемпионат мира по биатлону, как делаем каждый год, как и другие большие спортивные события с участием российской сборной, - заявил представитель телеканала.

Турнир пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Напомним, что на аналогичном соревновании 2016 года в норвежском Холменколлене сборная России установила антирекорд, не сумев завоевать ни одной медали за 11 стартов.

