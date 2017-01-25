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Александр Радулов: Два гола – это здорово, но мы хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль»

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) выразил сожаление, что его удаление в конце игры привело к пропущенной шайбе.

30-летний российский нападающий оформил дубль в ворота «огоньков», но нарушил правила на последней минуте матча, после чего соперник реализовал большинство за 1,1 секунды до конца основного времени игры.

«Здорово, что я забил два гола, но мы очень хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль». Нельзя останавливаться в конце матча. Я заработал глупое удаление, и оно стоило нам гола.

Прайс выручал нас и заслужил шатаут. Обидно, но нам нужно поработать над такими вещами, чтобы быть уверенными, что они не повторятся в будущем», – приводит слова Радулова официальный сайт «Монреаля».

Теперь на счету форварда 37 (12+25) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.

Матч

Монреаль - Калгари - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

Шоу (Петри, Андригетто), 19:17 (1:0). Плеканец 24:53 (2:0 - мен.). Радулов (Уэбер, Больё), 29:02 (3:0 - бол.). Карр (Прайс, Митчелл), 48:08 (4:0). Радулов (Плеканец, Шоу), 56:07 (5:0 - бол.). Беннетт (Хэмилтон Д., Ткачук), 59:59 (5:1 - бол.).

Место и дата

25 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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