Александр Радулов: Два гола – это здорово, но мы хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль»
Форвард «Монреаля»
Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1)
выразил сожаление, что его удаление в конце игры привело к пропущенной шайбе.
30-летний российский нападающий оформил дубль в ворота «огоньков», но нарушил правила на последней минуте матча, после чего соперник реализовал большинство за 1,1 секунды до конца основного времени игры.
«Здорово, что я забил два гола, но мы очень хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль». Нельзя останавливаться в конце матча. Я заработал глупое удаление, и оно стоило нам гола.
Прайс выручал нас и заслужил шатаут. Обидно, но нам нужно поработать над такими вещами, чтобы быть уверенными, что они не повторятся в будущем», – приводит слова Радулова официальный сайт «Монреаля».
Теперь на счету форварда 37 (12+25) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.
Матч
Монреаль - Калгари - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Шоу (Петри, Андригетто), 19:17 (1:0). Плеканец 24:53 (2:0 - мен.). Радулов (Уэбер, Больё), 29:02 (3:0 - бол.). Карр (Прайс, Митчелл), 48:08 (4:0). Радулов (Плеканец, Шоу), 56:07 (5:0 - бол.). Беннетт (Хэмилтон Д., Ткачук), 59:59 (5:1 - бол.).
Место и дата
25 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция