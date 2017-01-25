Александр Радулов: Два гола – это здорово, но мы хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль»

Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) выразил сожаление, что его удаление в конце игры привело к пропущенной шайбе.

30-летний российский нападающий оформил дубль в ворота «огоньков», но нарушил правила на последней минуте матча, после чего соперник реализовал большинство за 1,1 секунды до конца основного времени игры.

«Здорово, что я забил два гола, но мы очень хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль». Нельзя останавливаться в конце матча. Я заработал глупое удаление, и оно стоило нам гола.

Прайс выручал нас и заслужил шатаут. Обидно, но нам нужно поработать над такими вещами, чтобы быть уверенными, что они не повторятся в будущем», – приводит слова Радулова официальный сайт «Монреаля».

Теперь на счету форварда 37 (12+25) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.