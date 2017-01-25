Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт

Тренер и хореограф Илья Авербух сообщил о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова намерена вернуться к соревнованиям высокого уровня.

- Аделина собирается возвращаться. Она тренируется, поддерживает форму и, думаю, сделает все возможное, - заявил Авербух.

Отметим, что в текущем сезоне 20-летняя фигуристка не выступила ни на одном официальном старте. С 1 октября по 24 декабря 2016 года она принимала участие в шоу «Ледниковый период 2016» на Первом канале.

Помимо олимпийского золота на домашней Олимпиаде, Сотникова дважды выигрывала серебро на чемпионатах Европы (в 2013 и 2014 годах).

Сегодня на континентальном первенстве в Чехии женщины представляют короткую программу.





