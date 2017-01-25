Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей
Первый канал опроверг
информацию о том, что с 23 января спортивные новости будут сняты с эфира в
регулярных информационных выпусках, сообщает Лента.ру.
«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», – заявили изданию в пресс-службе канала.
Добавим, что новости спорта выходили на Первом канале в вечернем и ночном эфире.
Ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил 15-18 декабря прошлого года в Москве.
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