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Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей

Источник:  Лента.РуКомментарии

Первый канал опроверг информацию о том, что с 23 января спортивные новости будут сняты с эфира в регулярных информационных выпусках, сообщает Лента.ру.

«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», – заявили изданию в пресс-службе канала.

Добавим, что новости спорта выходили на Первом канале в вечернем и ночном эфире.

Ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил 15-18 декабря прошлого года в Москве.

Из эфира Первого канала убраны новости спорта

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