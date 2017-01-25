Илья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в мире

Тренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.

- Уровень наших девчонок очень высок. По всем объективным показателям Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая должны занимать три первых места на Европе. То, что показывала Женя в первой половине сезона, какие рекорды ставила, вообще говорит о том, что она лидер мирового фигурного катания. С каждым прокатом она прибавляла, но опять же все это не гарантирует ей победы.

Нельзя раздавать медали раньше турнира. Одна ошибка может перечеркнуть все прогнозы. Та же Погорилая, я уверен, будет биться за «золото», но при чистом прокате Евгения Медведева однозначно - первая в мире, - заявил Авербух.

Напомним, сегодня на чемпионате Европы-2017 женщины представляют короткую программу.

Действующей чемпионкой континента является Евгения Медведева.

