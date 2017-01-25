Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в мире

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Тренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.

- Уровень наших девчонок очень высок. По всем объективным показателям Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая должны занимать три первых места на Европе. То, что показывала Женя в первой половине сезона, какие рекорды ставила, вообще говорит о том, что она лидер мирового фигурного катания. С каждым прокатом она прибавляла, но опять же все это не гарантирует ей победы.

Нельзя раздавать медали раньше турнира. Одна ошибка может перечеркнуть все прогнозы. Та же Погорилая, я уверен, будет биться за «золото», но при чистом прокате Евгения Медведева однозначно - первая в мире, - заявил Авербух.

Напомним, сегодня на чемпионате Европы-2017 женщины представляют короткую программу.

Действующей чемпионкой континента является Евгения Медведева.

Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Мишин: Костнер может кататься и лучшеАлексей Мишин, российский тренер пятикратной чемпионки Европы, экс-чемпионки мира и бронзовой медалистки Олимпиады в Сочи Каролины Костнер из Италии, заявил, что удовлетворен выступлением ученицы в короткой программе на европейском первенстве в Остраве, но отметил, что она может кататься и лучше.Костнер без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате ЕвропыПятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер чисто исполнила короткую программу на европейском первенстве в Остраве и вышла в лидеры со своим лучшим результатом в сезоне. ТИлья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спортТренер и хореограф Илья Авербух сообщил о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова намерена вернуться к соревнованиям высокого уровня.Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катаниюС 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.Евгения Медведева: Хотела бы попробовать исполнить четверной сальхов в конце сезонаРоссийская фигуристка Евгения Медведева собирается исполнить прыжок в четыре оборота на заключительном отрезке сезона-2016/17.«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата Европы«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата ЕвропыНаш корреспондент убедился в готовности россиянок завоевать пьедестал чемпионата Европы и поговорил с тренером той, кто может им помешать.Виктор Кудрявцев: На чемпионате Европы три первых места могут занять российские фигуристкиЗаслуженный тренер России Виктор Кудрявцев считает, что российская фигуристка Евгения Медведева будет иметь огромное преимущество над соперницами на чемпионате Европы в Остраве.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахЗолотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахВ среду в Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Рассказываем, кто будет претендовать на медали и почему.Максим Ковтун: Сейчас я – третий номер в сборной, и мне спокойноРоссийский фигурист Максим Ковтун может упростить короткую программы на чемпионате Европы в Остраве.Правительство запланировало проведение в России еще шести крупных турнировВо вторник в Доме правительства России вице-премьер Виталий Мутко провел заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований.Внимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыВнимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Евгения Медведева исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку, которую никогда не использовала для своих программ.Михаил Коляда: На чемпионате Европы и мира постараюсь превзойти свой прошлогодний результатЧемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о своих планах на чемпионаты Европы и мира.Виктор Кудрявцев: Коляда и Самарин могут показать на чемпионате Европы достойный результатРоссийский тренер Виктор Кудрявцев поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы в Остраве.Александр Лакерник: В технике у Загитовой оказалось больше баллов, чем у МедведевойВице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.Илья Авербух: Судьба предоставила Ковтуну шанс, который он должен использоватьСеребряный призер Олимпийских игр, известный хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал попадание в состав сборной России на чемпионат Европы фигуриста Максима Ковтуна.Погорилая и Ковтун включены в состав сборной России на чемпионат ЕвропыПо итогам чемпионата России исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в конце января.Михаил Коляда: К чемпионату Европы буду готовиться усерднее, чем обычноЧемпион России Михаил Коляда рассказал, как изменилась его жизнь после победы на первенстве страны, и сообщил, как будет готовиться к чемпионату Европы.Мария Сотскова: Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлениемФигуристка Мария Сотскова, бронзовый призер чемпионата России, призналась, что расплакалась после выступления в произвольной программе в Челябинске, потому что осталась недовольна собой.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича
Теннис
Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состояния
Футбол
Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»
Футбол
Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с Риерой
Футбол
Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом вперед
Футбол
В четверг «Уфа» объявит о переходе Беленова
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо
Биатлон
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронза
все новости
Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости