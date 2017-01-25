«Локомотив» сыграет с «Осиеком», «Видеотоном» и еще тремя соперниками на сборе в Испании

Стали известны соперники «Локомотива» на втором сборе в Испании.

Команда Юрия Семина проведет пять матчей. Соперниками в них станут:

29 января – «Осиек» (Хорватия)

2 февраля – «Адмира» (Австрия)

3 февраля – «Видеотон» (Венгрия)

5 февраля – «Сенан Беллмаре» (Япония)

6 февраля – «Сеннерюск» (Дания)

Второй сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 7 февраля в Малаге (Испания).

Напомним, на первом сборе в Марбелье «Локомотив» провел три матча, в которых одержал одну победу при двух поражениях.

16 января красно-зеленые обыграли молодежную команду «Вердера» (2:0), после чего проиграли «Базелю» (1:2) и софийскому ЦСКА (1:2).

Добавим, что третий сбор у «Локомотива» запланирован в Эстепоне с 11 по 23 февраля.