«Локомотив» сыграет с «Осиеком», «Видеотоном» и еще тремя соперниками на сборе в Испании
Стали известны
соперники «Локомотива» на втором сборе в Испании.
Команда Юрия Семина проведет пять матчей. Соперниками в них станут:
29 января – «Осиек» (Хорватия)
2 февраля – «Адмира» (Австрия)
3 февраля – «Видеотон» (Венгрия)
5 февраля – «Сенан Беллмаре» (Япония)
6 февраля – «Сеннерюск» (Дания)
Второй сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 7 февраля в Малаге (Испания).
Напомним, на первом сборе в Марбелье «Локомотив» провел три матча, в которых одержал одну победу при двух поражениях.
16 января красно-зеленые обыграли молодежную команду «Вердера» (2:0), после чего проиграли «Базелю» (1:2) и софийскому ЦСКА (1:2).
Добавим, что третий сбор у «Локомотива» запланирован в Эстепоне с 11 по 23 февраля.
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