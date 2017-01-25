Игорь Ермилин: 2017 год не будет для «Формулы-1» революционным

Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин не ожидает мгновенных изменений в «Формуле-1» после отставки генерального промоутера Берни Экклстоуна.

- Мгновенных изменений за этим не последует, потому что сезон уже практически начался. Технический регламент, контракты, календарь — все это есть, поэтому этот год не будет революционным. А дальше по мере завершения контрактов могут начаться уже изменения.

Технические требования зафиксированы и по правилам FIA (международной автомобильной федерации) должны действовать до 2020 года. Если после 20-го года американцы захотят сделать все по-своему (а наверняка так и будет), они вполне могут сказать, что им безразличны все эти экологические заморочки, гибридные маленькие моторчики. Они будут добиваться того, чтобы народ, как в NASCAR, на трибуны приходил в количестве полмиллиона человек и слышал мощные высокооборотистые многоцилиндровые двигатели с хорошим шумом, - рассказал Ермилин «Собеседнику».

Напомним, крупная медиакомпания Liberty Media купила «Формулу-1», после чего бизнесмен Чейз Кэри сменил Берни Экклстоуна на посту исполнительного директора серии.

Экклстоун, возглавлявший Формулу-1 на протяжении 40 лет, станет почетным президентом «Больших призов».