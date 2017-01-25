Полузащитник «Анжи» Мутари перешел в «Ференцварош»

Полузащитник «Анжи» Амаду Мутари продолжит карьеру в «Ференцвароше», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Условия контракта 23-летнего игрока сборной Нигера с чемпионами Венгрии не сообщаются.

После перехода из донецкого «Металлурга» Мутари выступал за «Анжи» два с половиной сезона.

В 29 матчах ФНЛ на его счету шесть голов. Но за полтора сезона в премьер-лиги Мутари не забил ни одного гола в 23 матчах.

В нынешнем сезоне он выходил на поле в четырех играх чемпионата и забил один гол в двух матчах Кубка России.

Добавим, что «Ференцварош» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии, отставая на четыре очка от «Вашаша», «Видеотона» и «Гонведа».

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