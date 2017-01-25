Natus Vincere вышла в плей-офф ELEAGUE Major 2017
Команда Natus Vincere вышла в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.
В матче третьего раунда «рожденные побеждать» перестреляли бразильскую команду SK Gaming со счетом 16:3 (de_dust2).
В плей-офф также вышла польская команда Virtus.pro, а HellRaisers и FlipSid3 покинули турнир.
ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.
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