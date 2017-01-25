Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Natus Vincere вышла в плей-офф ELEAGUE Major 2017

Комментарии

Команда Natus Vincere вышла в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

В матче третьего раунда «рожденные побеждать» перестреляли бразильскую команду SK Gaming со счетом 16:3 (de_dust2).

В плей-офф также вышла польская команда Virtus.pro, а HellRaisers и FlipSid3 покинули турнир. 

ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видео: видеопрофайл Александра «s1mple» КостылеваОрганизаторы ELEAGUE Major 2017 на своем Youtube-канале опубликовали видеопрофайл игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева.HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули ELEAGUE Major 2017Команды HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Virtus.pro пробилась в плей-офф ELEAGUE Major 2017Польский коллектив Virtus.pro вышел в плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживалИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк записал влог, в котором рассказал причинах поражения команды на Dota Pit League Season 5. изменился за результаты коллектива и поделился планами на будущее.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Занимайся спортом и все в твоей жизни изменится к лучшемуИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью студии RuHub рассказал о подготовке команды на карте de_nuke, о игре на WESG 2016 и о предстоящем матче с Gambit eSports.Видео: один день из жизни М19Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о жизни игроков команды по League of Legends на буткемпе.Абай «HObbit» Хасенов: Хотел бы в последнюю очередь встретиться с Na`ViИгрок команды Gambit Абай «HObbit» Хасенов в интервью студии RuHub поделился впечатлениями от ELEAGUE Major 2017, а также рассказал о фаворитах турнира и о подготовке к соревнованиям.Team Empire анонсировала обновленный состав по League of LegendsОрганизация Team Empire представила обновленный состав по League of Legends, который будет играть в Лиге Претендентов.Дэрил «iceiceice» Кох: Мы не питаем особых надежд на The Kiev MajorКапитан команды Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох в своем блоге на dota2.178.com рассказал о партнерах по команде, о major-турнирах и о времени в EHOME. Блог перевел портал dota2.ru.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Надеюсь, что Gambit будут нервничать в игре с намиИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью hltv.org рассказал о предстоящем матче с Gambit.Vega Squadron сыграет на квалификации к SL i-League StarSeries S3Vega Squadron примет участие в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.Virtus.pro и Natus Vincere укрепили позиции в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после первого раунда ELEAGUE Major 2017.Клемент «Puppey» Иванов: Сейчас состав Team Secret похож на тот, что был на TI5Капитан команды Team Secret по Dota 2 Клемент «Puppey» Иванов в интервью RuHub рассказал о составе команды, новом патче и Digital Chaos.Cloud9 сыграет с Team Empire в шоу-матче на OMEN Dota 2 CUPДатский коллектив Cloud9 сыграет с Team Empire в шоу-матче на турнире OMEN Dota 2 CUP.Роман Дворянкин: Задача на «мейджоре» — войти как минимум в топ-4Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью CyberSport.ru рассказал о буткемпе команды, причине отказа от квалификации на SL i-League Starseries Season 3 и поделился ожиданиями от The Kiev Major 2017.Virtus.pro отказалась от участия в квалификации к SL i-League StarSeries S3Российский коллектив Virtus.pro не примет участия в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.Менеджер киберспортивного направления Riot Games: Переезд в офлайн не был неожиданностьюМенеджер киберспортивного направления Riot Games Владимир Торцов в интервью порталу cybersport.ru рассказал о новом формате Континентальной лиги.Александр «s1mple» Костылев: Мы можем обыграть кого угодноИгрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев в интервью hltv.org рассказал о первом матче на ELEAGUE Major 2017, о буткемпе команды и главных соперниках на турнире.Михаил «Kira» Гармаш: Этот сезон будет в разы интереснее предыдущихМидлейнер команды M19 по League of Legends Михаил «Kira» Гармаш в интервью GoodGame.ru рассказал о буткемпе команды, о новой команде Данилы «Diamondprox» Решетникова, а также поделился ожиданиями от весеннего сплита.Evil Geniuses стала победителем Dota Pit League Season 5Американская команда Evil Geniuses выиграла пятый сезон турнира Dota Pit League.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

Теннис
Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состояния
Футбол
Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»
Футбол
Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с Риерой
Футбол
Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом вперед
Футбол
В четверг «Уфа» объявит о переходе Беленова
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо
Биатлон
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронза
все новости