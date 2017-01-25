Natus Vincere вышла в плей-офф ELEAGUE Major 2017

читайте также

Видео: видеопрофайл Александра «s1mple» Костылева Организаторы ELEAGUE Major 2017 на своем Youtube-канале опубликовали видеопрофайл игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева.

HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули ELEAGUE Major 2017 Команды HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

Virtus.pro пробилась в плей-офф ELEAGUE Major 2017 Польский коллектив Virtus.pro вышел в плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживал Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк записал влог, в котором рассказал причинах поражения команды на Dota Pit League Season 5. изменился за результаты коллектива и поделился планами на будущее.

Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Занимайся спортом и все в твоей жизни изменится к лучшему Игрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью студии RuHub рассказал о подготовке команды на карте de_nuke, о игре на WESG 2016 и о предстоящем матче с Gambit eSports.

Видео: один день из жизни М19 Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о жизни игроков команды по League of Legends на буткемпе.

Абай «HObbit» Хасенов: Хотел бы в последнюю очередь встретиться с Na`Vi Игрок команды Gambit Абай «HObbit» Хасенов в интервью студии RuHub поделился впечатлениями от ELEAGUE Major 2017, а также рассказал о фаворитах турнира и о подготовке к соревнованиям.

Team Empire анонсировала обновленный состав по League of Legends Организация Team Empire представила обновленный состав по League of Legends, который будет играть в Лиге Претендентов.

Дэрил «iceiceice» Кох: Мы не питаем особых надежд на The Kiev Major Капитан команды Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох в своем блоге на dota2.178.com рассказал о партнерах по команде, о major-турнирах и о времени в EHOME. Блог перевел портал dota2.ru.

Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Надеюсь, что Gambit будут нервничать в игре с нами Игрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью hltv.org рассказал о предстоящем матче с Gambit.

Vega Squadron сыграет на квалификации к SL i-League StarSeries S3 Vega Squadron примет участие в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.

Virtus.pro и Natus Vincere укрепили позиции в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после первого раунда ELEAGUE Major 2017.

Клемент «Puppey» Иванов: Сейчас состав Team Secret похож на тот, что был на TI5 Капитан команды Team Secret по Dota 2 Клемент «Puppey» Иванов в интервью RuHub рассказал о составе команды, новом патче и Digital Chaos.

Cloud9 сыграет с Team Empire в шоу-матче на OMEN Dota 2 CUP Датский коллектив Cloud9 сыграет с Team Empire в шоу-матче на турнире OMEN Dota 2 CUP.

Роман Дворянкин: Задача на «мейджоре» — войти как минимум в топ-4 Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью CyberSport.ru рассказал о буткемпе команды, причине отказа от квалификации на SL i-League Starseries Season 3 и поделился ожиданиями от The Kiev Major 2017.

Virtus.pro отказалась от участия в квалификации к SL i-League StarSeries S3 Российский коллектив Virtus.pro не примет участия в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.

Менеджер киберспортивного направления Riot Games: Переезд в офлайн не был неожиданностью Менеджер киберспортивного направления Riot Games Владимир Торцов в интервью порталу cybersport.ru рассказал о новом формате Континентальной лиги.

Александр «s1mple» Костылев: Мы можем обыграть кого угодно Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев в интервью hltv.org рассказал о первом матче на ELEAGUE Major 2017, о буткемпе команды и главных соперниках на турнире.

Михаил «Kira» Гармаш: Этот сезон будет в разы интереснее предыдущих Мидлейнер команды M19 по League of Legends Михаил «Kira» Гармаш в интервью GoodGame.ru рассказал о буткемпе команды, о новой команде Данилы «Diamondprox» Решетникова, а также поделился ожиданиями от весеннего сплита.