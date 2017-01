«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо продолжит выступления за «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба «красных», 24-летний игрок продлил контракт с мерсисайдским клубом. О деталях нового соглашения не уточняется, однако, по данным английских СМИ, новый контракт футболиста рассчитан до 2022 года, а его зарплата по новому соглашению составит 150 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Коутиньо становится самым высокооплачиваемым игроком команды.

