«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо продолжит выступления за «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба «красных», 24-летний игрок продлил контракт с мерсисайдским клубом. О деталях нового соглашения не уточняется, однако, по данным английских СМИ, новый контракт футболиста рассчитан до 2022 года, а его зарплата по новому соглашению составит 150 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Коутиньо становится самым высокооплачиваемым игроком команды.

We've been treated to some special strikes by @phil_coutinho!



Here are his 10 best @premierleague hits...



Your favourite has been _____ pic.twitter.com/utSrmY1PwG — Liverpool FC (@LFC) 25 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года бразилец перейдет в «Барселону».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока английской команды в 34 млн евро, а его прежний контракт с «Ливерпулем» был рассчитан до 2020 года.

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