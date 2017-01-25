«Зенит» сыграет с «Легией» и «Оденсе» на сборе в Испании
Стали
известны все соперники «Зенита» по товарищеским матчам на втором сборе клуба в испанском
Аликанте.
Сбор начнется 27 января, в этот день сине-бело-голубые встретятся с норвежской «Волеренгой». На следующий день «Зенит» сыграет с польской «Легией». 1 февраля петербуржцы проведут матч с «Оддом» из Дании, через два дня – с пражской «Спартой», а завершит сбор команда Мирчи Луческу игрой против датского «Оденсе» 5 февраля.
Напомним, первый сбор подопечные Мирчи Луческу провели в ОАЭ с 11 по 22 января. Там сине-бело-голубые дважды обыграли китайский «Чанчунь Ятай» (5:2, 4:0) и победили «Сохар» из Омана (14:1). Также «Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0), венгерским «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом» (0:0).
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