«Зенит» сыграет с «Легией» и «Оденсе» на сборе в Испании

читайте также

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Александр Кержаков: Во время ЧМ-2018 можно собрать звездную команду и провести матч на Дворцовой площади Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможных мероприятиях в Петербурге во время чемпионата мира-2018.

Алексей Евсеев: Новички «Зенита-2» не тушуются. Они техничные и быстрые, хорошо влились в коллектив Полузащитник «Зенита»-2 Алексей Евсеев поделился впечатлениями от сбора в Испании.

Экс-защитник «Зенита-2» Васильев перешел в клуб второго дивизиона Бывший защитник «Зенита-2» Андрей Васильев подписал контракт с песчанокопской Чайкой» из второго дивизиона.

«Зенит» – лучший российский клуб в еврокубках за всю историю За 14 сезонов «Зенит» сыграл в еврокубках 131 матч и набрал 187 очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

Еврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третий «Советский спорт» рассказывает, кто и сколько принес очков в таблицу коэффициентов УЕФА за всю историю.

Александр Спивак: «Зенит» стал чужим? Так и есть Один из лидеров старого доброго «Зенита», возможно, заслуживал большего.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом» «Зенит» на сборе в Испании проведет товарищеский матч против «Одда».

Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит» Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, кто в этом сезоне станет чемпионом России.

Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнее Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью LANCE!, почему выбрал Россию и кто главный конкурент клуба в борьбе за титул.

Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в Англии Защитник «Интера» Андреа Раноккиа выразил желание продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу Дзюбы Как сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова Российский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.

Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока УЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.

«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов УЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.