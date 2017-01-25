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Тарасенко не забивает в восьми матчах подряд впервые с сезона 2012/2013

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).

Таким образом, 25-летний российский нападающий продлил свою безголевую серию. Матч с «пингвингами» стал для Тарасенко восьмым подряд, в котором он остался без голов.

Такой серии у Тарасенко не было с сезона 2012/2013, когда он дебютировал в НХЛ.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард набрал 46 (20+26) очков и лидирует в команде по всем показателям. В списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Тарасенко занимает девятое место.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет в ночь на пятницу – в гостях с «Миннесотой».

Матч

Питтсбург - Сент-Луис - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Парайко (Перрон, Петранжело), 14:16 (0:1 - бол.). Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо), 35:43 (0:2). Апшолл (Перрон), 54:33 (0:3).

Место и дата

25 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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