Тарасенко не забивает в восьми матчах подряд впервые с сезона 2012/2013

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).

Таким образом, 25-летний российский нападающий продлил свою безголевую серию. Матч с «пингвингами» стал для Тарасенко восьмым подряд, в котором он остался без голов.

Такой серии у Тарасенко не было с сезона 2012/2013, когда он дебютировал в НХЛ.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард набрал 46 (20+26) очков и лидирует в команде по всем показателям. В списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Тарасенко занимает девятое место.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет в ночь на пятницу – в гостях с «Миннесотой».