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Андрей Кириленко: РФБ сделает все, чтобы поддержать «Вологду-Чевакату»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал информацию о возможном прекращении существования женского клуба «Вологда-Чеваката».

«Ситуация с сокращением финансирования профессиональных клубов, к сожалению, имеет тенденцию к распространению во многих регионах и связана, в первую очередь, с дефицитом местного бюджета, особенно в дотационных регионах.

Для РФБ это грозит потерей команд-участников соревнований. Безусловно, здесь нужны переговоры с руководством Вологодской области, города Вологды. РФБ сделает все необходимое, чтобы поддержать один из старейших клубов премьер-лиги», – приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.

Напомним, о возможном прекращении существования «Вологды-Чевакаты» заявила директор и сооснователь клуба Валентина Черепанова.

«Вологда-Чеваката» была основа в 1995 году. Высшим достижением клуба является бронза чемпионата России в сезоне 2000/2001. Также команда трижды доходила до полуфинала Кубка Европы FIBA (2011, 2012, 2013).

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