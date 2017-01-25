Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом вперед

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».

«Бавария» является одним из самых успешных клубов в мире. Думаю, что эта команда всегда находилась на одном уровне с мадридским «Реалом» и «Барселоной», но я убежден, что мой трансфер в один из этих клубов не станет шагом вперед. Кроме того, я прекрасно чувствую себя в Мюнхене», – сказал игрок сборной Польши, слова которого приводит Sport Bild.

Напомним, об интересе к нападающему с стороны «Реала» сообщалось минувшим летом. В конечном итоге, форвард продлил контракт с действующим чемпионом Германии до 2021 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Левандовски провел во всех турнирах 25 матчей, забил 22 гола и отдал 4 голевые передачи.

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