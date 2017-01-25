Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с Риерой

Гендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал возможность перехода в клуб 34-летнего испанского полузащитника Альберто Риеры.

– Вы знаете, что «Томи» запрещено регистрировать новых игроков. Риеру берем на просмотр. Если удастся открыть заявку, разговор с ним продолжим. Нет – значит, нет. Риера это понимает, – заявил Руслан Киселев корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, «Томи» запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается с долгами перед игроками.

Последним клубом Риевры, который наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», был словенский «Копер».

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