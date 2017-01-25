Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»
Французский защитник Патрис Эвра в ближайшие часы может перейти из «Ювентуса» в «Марсель».
По информации RMC, агент 35-летнего футболиста уже прибыл во Францию, где проводит заключительный этап переговоров.
Ожидается, что Эвра перейдет в «Марсель» бесплатно. Его действующий контракт с «Ювентусом» истекает будущим летом.
В текущем чемпионате Италии Патрис сыграл шесть матчей. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются английский «Кристал Пэлас» и испанская «Валенсия».
Ранее Эвра играл за «Манчестер Юнайтед», «Монако» и «Ниццу».
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