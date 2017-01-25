Костнер без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате Европы
Пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер чисто исполнила короткую программу на европейском первенстве в Остраве и вышла в лидеры со своим лучшим результатом в сезоне. Трем российским фигуристкам – Евгении Медведевой, Анне Погорилой и Марии Сотсковой – предстоит выступить в заключительной группе участниц.
Костнер, тренирующаяся у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина, справилась с каскадом из двух тройных тулупов, тройным риттбергером и двойным акселем, допустив небольшие помарки на вращениях. Оценка Костнер – 72,40 балла – превышает личный рекорд Сотсковой, но уступает лучшим результатам Медведевой и Погорилой.
После выступления Костнер по решению тренера отказалась от общения с пишущей прессой.
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