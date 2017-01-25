Алексей Мишин: Костнер может кататься и лучше

Алексей Мишин, российский тренер пятикратной чемпионки Европы, экс-чемпионки мира и бронзовой медалистки Олимпиады в Сочи Каролины Костнер из Италии, заявил, что удовлетворен выступлением ученицы в короткой программе на европейском первенстве в Остраве, но отметил, что она может кататься и лучше.

Костнер без серьезных ошибок исполнила короткую программу на чемпионате Европы и набрала 72,40 балла. С этой оценкой она будет претендовать на промежуточное место в тройке сильнейших. Россиянки Евгения Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова исполнят короткую программу позднее.

«Она может прокататься и лучше, но после двухлетнего перерыва сделать короткую программу без ошибок – задача тоже сложная», – заявил Мишин журналистам.

Тренер отметил, что ему пришлось настраивать ученицу на выступление и помогать ей справиться с волнением. «Ей самой трудно справляться, она нуждается в руководстве», – сказал Мишин.

«Каролина является образцом здравого отношения к тренировкам, прекрасный пример для остальных. Важно и то, что она является продуктом международных знаний», – добавил специалист, говоря о пользе работы итальянки в его группе.