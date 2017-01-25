Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Испанец Рафаэль Надаль стал последним полуфиналистом Australian Open-2017.
Сегодня Надаль переиграл финалиста Уимблдона-2016 Милоша Раонича. Отметим, что во второй партии канадец имел 6 сетболов, однако не смог реализовать ни одного (в частности, допустил двойную ошибку на тай-брейке).
Примечательно, что Раонич выиграл в сегодняшней встрече на два очка больше (107:105).
Рафаэль Надаль выполнил 4 подачи навылет и допустил 4 двойные ошибки.
It's his first semi-final since 2014.— BBC Sport (@BBCSport) 25 января 2017 г.
Rafael Nadal is into the last four of the #AustralianOpen
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Соперником испанца по полуфиналу будет болгарин Григор Димитров, который ранее нанес поражение бельгийскому теннисисту Давиду Гоффену. В другом полуфинале сразятся швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Надаль Р. (Испания) - Раонич М. (Канада) - 6:4, 7:6, 6:4
Место и дата
25 января 11:30, , Онлайн-трансляция