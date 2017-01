Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль стал последним полуфиналистом Australian Open-2017.

Сегодня Надаль переиграл финалиста Уимблдона-2016 Милоша Раонича. Отметим, что во второй партии канадец имел 6 сетболов, однако не смог реализовать ни одного (в частности, допустил двойную ошибку на тай-брейке).

Примечательно, что Раонич выиграл в сегодняшней встрече на два очка больше (107:105).



Рафаэль Надаль выполнил 4 подачи навылет и допустил 4 двойные ошибки.

It's his first semi-final since 2014.



Rafael Nadal is into the last four of the #AustralianOpen

.

More: https://t.co/h6hmgL7eOD pic.twitter.com/Zcgjp4puxM