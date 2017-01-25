В Москве прошла жеребьевка шахматного турнира Moscow Open-2017
С 27 января по 5 февраля 2017 года в Москве состоится одно из самых ярких событий в шахматном мире — Международный Кубок РГСУ Moscow Open-2017, который в прошлом году попал в книгу рекордов Гиннеса за проведение самого массового урока по этому виду спорта.
Третий год подряд букмекерская компания «Лига Ставок» выступает в качестве генерального партнера и спонсора призового фонда фестиваля, признанного самым масштабным по количеству участников в мире.
В этом году 13-й ежегодный турнир Moscow Open подготовил для ценителей интеллектуальног
В преддверии старта фестиваля, 24 января 2017 года, в мультимедийном центре ТАСС прошла пресс-конференци
Почетный Президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский отметил, что рад внести свой вклад в развитие шахматного спорта в России: «Для нас большая честь поддерживать крупнейший шахматный фестиваль Moscow Open. В первую очередь для БК «Лига Ставок» это — социальный проект. Мы хотим вернуть шахматам высокий статус и гордимся тем, что наша компания входит в число тех, кто вносит свой вклад в развитие шахматных традиций нашей страны».
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал о планах ввода уроков по шахматам в российских школах и о том, как прогрессирует само соревнование: «Moscow Open от года к году становится более широкомасштабным
В финале встречи прошла жеребьевка на цвет. Ее помог провести вундеркинд, сразившийся в шахматы с самим Анатолием Карповым — трехлетний Миша Осипов. Звезда программы «Лучше всех» на Первом канале определил, что в первом туре рейтинг-фавориты и все шахматисты с нечетными стартовыми номерами сыграют свои партии черными фигурами.