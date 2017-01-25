В Москве прошла жеребьевка шахматного турнира Moscow Open-2017

С 27 января по 5 февраля 2017 года в Москве состоится одно из самых ярких событий в шахматном мире — Международный Кубок РГСУ Moscow Open-2017, который в прошлом году попал в книгу рекордов Гиннеса за проведение самого массового урока по этому виду спорта.



Третий год подряд букмекерская компания «Лига Ставок» выступает в качестве генерального партнера и спонсора призового фонда фестиваля, признанного самым масштабным по количеству участников в мире.

В этом году 13-й ежегодный турнир Moscow Open подготовил для ценителей интеллектуальног о вида спорта несколько сюрпризов: впервые будут проведены Кубок РГСУ по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих и Первенство национальной студенческой шахматной лиги. В соревновании примут участие более 2 000 тысяч титулованных спортсменов со всего мира, в числе которых обладатель именного гранта БК «Лига Ставок», пятикратный чемпион мира Илья Маковеев.



В преддверии старта фестиваля, 24 января 2017 года, в мультимедийном центре ТАСС прошла пресс-конференци я, на которой выступил Почетный Президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский и первые лица шахматного движения России: руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата, ректор РГСУ Наталья Починок, директор спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Буздаков и международный гроссмейстер, победитель Кубка РГСУ Moscow Open-2016 Эрнесто Инаркиев.

Почетный Президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский отметил, что рад внести свой вклад в развитие шахматного спорта в России: «Для нас большая честь поддерживать крупнейший шахматный фестиваль Moscow Open. В первую очередь для БК «Лига Ставок» это — социальный проект. Мы хотим вернуть шахматам высокий статус и гордимся тем, что наша компания входит в число тех, кто вносит свой вклад в развитие шахматных традиций нашей страны».

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал о планах ввода уроков по шахматам в российских школах и о том, как прогрессирует само соревнование: «Moscow Open от года к году становится более широкомасштабным . Сейчас в турнире принимают участие не только профессиональные шахматисты, но и ветераны, дети и инвалиды. Поэтому думаю, что Moscow Open будет и дальше являться примером того, как на высочайшем уровне нужно организовывать такие турниры».

В финале встречи прошла жеребьевка на цвет. Ее помог провести вундеркинд, сразившийся в шахматы с самим Анатолием Карповым — трехлетний Миша Осипов. Звезда программы «Лучше всех» на Первом канале определил, что в первом туре рейтинг-фавориты и все шахматисты с нечетными стартовыми номерами сыграют свои партии черными фигурами.



