Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Интер» пытался приобрести моего клиента, но российский клуб ответил отказом. Вся эта история длится слишком долго, потому что Кришито способен сыграть на разных позициях. Имея Жиркова на фланге, Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» еще предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича», – приводит слова Д’Амико FC Inter News.

Напомним, Иванович перестал проходить в основу «Челси» после прихода на пост главного тренера команды Антонио Конте.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок сборной Сербии провел за «синих» во всех турнирах 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Его контракт с лондонским клубом истекает летом этого года.

Отметим, что до переезда в АПЛ Иванович защищал цвета московского «Локомотива».

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