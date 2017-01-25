Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

Источник:  FC Inter NewsКомментарии

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Интер» пытался приобрести моего клиента, но российский клуб ответил отказом. Вся эта история длится слишком долго, потому что Кришито способен сыграть на разных позициях. Имея Жиркова на фланге, Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» еще предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича», – приводит слова Д’Амико FC Inter News.

Напомним, Иванович перестал проходить в основу «Челси» после прихода на пост главного тренера команды Антонио Конте.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок сборной Сербии провел за «синих» во всех турнирах 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.  Его контракт с лондонским клубом истекает летом этого года.

Отметим, что до переезда в АПЛ Иванович защищал цвета московского «Локомотива».

Читайте также:

«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»Французский защитник Патрис Эвра в ближайшие часы может перейти из «Ювентуса» в «Марсель».Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с РиеройГендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал возможность перехода в клуб 34-летнего испанского полузащитника Альберто Риеры.Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом впередФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».В четверг «Уфа» объявит о переходе БеленоваВ четверг «Уфа» должна объявить о переходе вратаря «Анжи» Александра Беленова.«Зенит» сыграет с «Легией» и «Оденсе» на сборе в ИспанииСтали известны все соперники «Зенита» по товарищеским матчам на втором сборе клуба в испанском Аликанте.«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за хавбека «Эшторила» ИндиоИнтерес к полузащитнику «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА.«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Аустрии» ДваменуНападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семьяКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.Александр Кержаков: Во время ЧМ-2018 можно собрать звездную команду и провести матч на Дворцовой площадиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможных мероприятиях в Петербурге во время чемпионата мира-2018.Алексей Евсеев: Новички «Зенита-2» не тушуются. Они техничные и быстрые, хорошо влились в коллективПолузащитник «Зенита»-2 Алексей Евсеев поделился впечатлениями от сбора в Испании.Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио ФернандесеЖурналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на рукуГолкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииСпасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииРайан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.«Милан» намерен продлить контракт РоманьолиТренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича
Теннис
Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состояния
Футбол
Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»
Футбол
Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с Риерой
Футбол
Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом вперед
Футбол
В четверг «Уфа» объявит о переходе Беленова
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо
Биатлон
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронза
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Доменико Кришито
Доменико Кришитовсе новости
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы