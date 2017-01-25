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Голкипер сборной Аргентины: Тот, кто критикует Месси, имеет дело со мной

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар рассказал о своем отношении к лидеру национальной команды и «Барселоны» Лионелю Месси.

«Если кто-то критикует Месси, будь то болельщик, или партнер по команде, имеет дело со мной. Лионель является лидером как на поле, так и за его пределами. Он делает все на отлично, даже когда находится в плохом настроении», – приводит слова Андухара Goal.

Ранее сообщалось, что игрок каталонского клуба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков сборной Аргентины после проигранного финала на Кубке Америки-2016. 

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