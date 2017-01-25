Юрген Клопп: Коутиньо понимает, что может реализовать все свои мечты в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.

24-летний бразилец подписал долгосрочное соглашение с «красными». По неофициальным данным контракт рассчитан до 2022 года. При этом в нем не прописана сумма отступных.

«Это отличная новость, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Уверен, что она обрадует всех, кто связан с «Ливерпулем». Думаю, все знают, какой Фил хороший игрок. Тут нет вопросов. Но не все в курсе, какой у него невероятно позитивный характер и насколько большое влияние он оказывает на команду.

Я знал о Филе еще до того, как приехал в Ливерпуль. Хорошо был осведомлен о его таланте. Но начав работу с командой, я наблюдаю не только за его нынешними возможностями, но и за тем, как он постоянно растет. Он действительно игрок мирового класса.

Тот факт, что он хочет остаться и быть частью того, что мы строим и развиваем, показывает его личную заинтересованность стать лучше и стать частью чего-то особенного.

Мы полностью верим в наш проект. Но когда игрок калибра Фила продлевает контракт на такой срок, это говорит о том, что наши идеи разделяются. Он понимает, что может реализовать здесь все свои мечты и амбиции. Это важное сообщение».

Напомним, Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В нынешнем сезоне он забил пять голов и сделал пять голевых передач в 15 матчах премьер-лиги.