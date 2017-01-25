Артем Ребров: Мне постоянно напоминали о сухих матчах

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о знакомстве с новичком команды Александром Селиховым и своем отношении к сухим матчам.

– Футбольное поле нас познакомило, – приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака». – Мы же вместе работаем. Естественно, для Александра сейчас многое в новинку. Но мы с Сергеем Песьяковым, как умеем, помогаем ему освоиться. Так что никаких проблем не возникает.

– Как вы относитесь к «версии» о том, что таких опытных голкиперов, «монстров», как вы с Песьяковым, приход молодого новичка может выбить из колеи? Или все наоборот?

– Только не называйте нас «монстрами». Или «крокодилами», как теперь шутит Глушаков. У нас с Сергеем тут точно не «клуб крокодилов», в который никого не пускают. Мы нормальные ребята, всегда открыты, всегда поможем. Понятно, среди вратарей существует конкуренция. Но она честная.

– В этом сезоне вы с Селиховым уже конкурировали, так сказать, заочно – соревновались в количестве сухих матчей.

– Мне об этом постоянно напоминали. Но я совершенно искренне считаю, что главное – это победы команды, а не сухие серии. В конце концов, сухой матч – заслуга не одного только вратаря. Вспомните хотя бы, сколько раз по ходу сезона наши защитники выбивали мячи из пустых ворот. Комбаров, Боккетти дважды… В общем, эти серии – скорее развлечение для любителей футбола.

Напомним, в нынешнем сезоне Ребров не пропускал в 10 из 17 матчей «Спартака» в премьер-лиге.