Альберт Риера: «Томь» попробует решить проблему с заявкой. Я хочу играть, а деньги – не проблема

Испанский полузащитник Альберт Риера, известный по выступлениям за «Ливерпуль», сейчас находится на сборе с «Томью». 34-летний полузащитник прокомментировал возможность выступлений за сибирский клуб.

– Если говорить о финансовой ситуации в «Томи», для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но заявка новых игроков закрыта. Поэтому смотрю и дальше, где смогу играть. Томск попробует решить проблему с заявкой. А пока буду тренироваться. Хочу помочь команде, – сказал Риера корреспонденту «Советского спорта».

Полная версия интервью с Риерой в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

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