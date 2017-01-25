Луис Адриано: Вернуться в сборную Бразилии – мечта
Нападающий «Спартака» Луис Адриано – о возможности вернуться в сборную Бразилии.
– Если вас до конца сезона вызовут в сборную Бразилии, это будет сюрприз или ожидаемое событие?
– Вернуться в сборную – это мечта. Но сначала мне нужно закрепиться в составе клуба, чтобы претендовать на вызов в национальную команду. Поэтому не могу сказать, что жду приглашения. Но при определенных обстоятельствах сюрпризом вызов не станет.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически