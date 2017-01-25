Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Адриано: Вернуться в сборную Бразилии – мечта

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано  о возможности вернуться в сборную Бразилии. 

– Если вас до конца сезона вызовут в сборную Бразилии, это будет сюрприз или ожидаемое событие?
– Вернуться в сборную – это мечта. Но сначала мне нужно закрепиться в составе клуба, чтобы претендовать на вызов в национальную команду. Поэтому не могу сказать, что жду приглашения. Но при определенных обстоятельствах сюрпризом вызов не станет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Адриано: Алекс сказал, что в «Спартаке» любят бразильцевНападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что посоветовал ему экс-полузащитник клуба Алекс.Луис Адриано: Я не слабее Бакки? Рад, что Каррера так сказалНападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал в интервью «Советскому спорту», почему выбрал российский клуб.Артем Ребров: Мне постоянно напоминали о сухих матчахГолкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о знакомстве с новичком команды Александром Селиховым и своем отношении к сухим матчам.«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Грицаенко, которым интересовался «Спартак», отправился на просмотр в «Амкар»Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко отправился на просмотр в «Амкар», сообщает PrimaMedia.ru.«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.День в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 летДень в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 летЛегендарному бразильскому нападающему Тостао сегодня исполняется 70 лет.Тренерский штаб «Спартака» недоволен формой и уровнем самоотдачи МельгарехоГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен физическими кондициями и уровнем игры парагвайского форварда Лоренсо Мельгарехо.«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Аустрии» ДваменуНападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семьяКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.«Зенит» – лучший российский клуб в еврокубках за всю историюЗа 14 сезонов «Зенит» сыграл в еврокубках 131 матч и набрал 187 очков в таблицу коэффициентов УЕФА.Еврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третийЕврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третий«Советский спорт» рассказывает, кто и сколько принес очков в таблицу коэффициентов УЕФА за всю историю.«Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольный матч со словацкой «Жилиной»Футболисты московского «Спартака» проведут на сборе в ОАЭ товарищескую игру со словацкой «Жилиной», сообщает твиттер красно-белых.Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнееЭрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнееПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью LANCE!, почему выбрал Россию и кто главный конкурент клуба в борьбе за титул.Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке»Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как новички команды адаптируются в коллективе.«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналистаПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга.День в истории. Зе Луишу – 26!Сегодня, 24 января, футболист московского «Спартака» Зе Луиш празднует свой день рождения.Денис Глушаков: Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.
Главные новости
Биатлон
Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроила
Футбол
«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче
Футбол
«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год
Биатлон
Сергей Чепиков: Интересы российских спортсменов никто не защищает, а у скандинавов везде есть свои люди
Футбол
Альберт Риера: «Томь» попробует решить проблему с заявкой. Я хочу играть, а деньги – не проблема
Футбол
Луис Адриано: Я не слабее Бакки? Рад, что Каррера так сказал
Футбол
Артем Ребров: Мне постоянно напоминали о сухих матчах
Биатлон
Германия объявила состав на чемпионат мира по биатлону, Гесснер осталась вне заявки
Футбол
Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению Ивановича
Теннис
Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости