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Иван Букин: Мы поняли, что не нужно рваться вперед сломя голову

Источник:  RT на русскомКомментарии

Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин признались, что на них не давит груз ответственности перед чемпионатом Европы в Остраве.

«Абсолютно нет. У меня такое ощущение было всего однажды – после бронзы на чемпионате Европы в 2015-м, – сказала Степанова в интервью Russia Today. – Это было неожиданно, на чемпионат мира выходила с настроем всех разорвать. И села на задницу. Это урок. А в текущий сезон мы как-то совсем по-новому зашли».

«Просто опытней стали, – добавил партнер. – Поняли, что не нужно рваться вперед, сломя голову, надо работать и каждым стартом доказывать то, что мы здесь не случайные люди».

Добавим, что на этапе Гран-при в Китае Cup of China обновили личные рекорды по баллам за короткую и произвольную программы, а также по сумме двух программ.

Чемпионат Европы в Остраве пройдет с 25 по 29 января.

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