Сергей Чепиков: Интересы российских спортсменов никто не защищает, а у скандинавов везде есть свои люди

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков поделился своим видением проблемы допинг в российском спорте.

- Дыма без огня не бывает. За последние годы было много доказанных случаев употребления допинга нашими спортсменами — к сожалению, в их числе оказались и биатлонисты. Поэтому глупо отрицать наличие этой проблемы в России. Другое дело, что каждый случай индивидуален и грести все и всех под одну гребенку в корне неправильно.

В международных спортивных организациях у тех же норвежцев сидят свои люди, которые лоббируют их интересы. Отсюда и такие фармацевтические послабления для скандинавских лыжников и биатлонистов. Идет, по сути, игра в одни ворота. Мы же, к сожалению, забыли о дипломатической работе, поэтому интересы российских спортсменов никто и не защищает. На выходе же мы получаем обвинения в махинациях с допинг-пробами, которые порой ничем не подкреплены, - заявил Чепиков.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам. Инициатором выступил титулованный француз Мартен Фуркад.

Внеочередной конгресс IBU состоится до 9 февраля, перед началом чемпионата мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене.