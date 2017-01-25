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«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год

Источник:  OK DiarioКомментарии

«Барселона» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.

Как сообщает издание OK Diario, каталонский клуб готов платить игроку сборной Аргентины 40 млн евро в год. Ранее сообщалось, что новое соглашение футболиста с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его нынешний контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

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