«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год

«Барселона» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.

Как сообщает издание OK Diario, каталонский клуб готов платить игроку сборной Аргентины 40 млн евро в год. Ранее сообщалось, что новое соглашение футболиста с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его нынешний контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

Читайте также:

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси



Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат Англии

«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»