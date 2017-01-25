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Робер Пирес: Санчес пока не знает, будет ли продлевать контракт с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поведал о разговоре с нападающим «пушкарей» Алексисом Санчесом, который продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

«На прошлой неделе у меня состоялся разговор с ним. Я спросил Санчеса, будет ли он продлевать контракт с клубом. На это Алексис ответил, что он пока не знает. Его цель – выходить на поле и играть. Он не знает, что произойдет в будущем, а хочет лишь наслаждаться футболом. 

Конечно, все хотят, чтобы этот игрок остался в «Арсенале». Надеюсь, стороны уладят этот вопрос, потому что Санчес является ключевым игроком команды. Каждый день я вижу, как он старается получить что-то новое. Мне нравится его отношение к тренировкам, он никогда не хочет останавливаться на достигнутом», – сказал француз, слова которого приводит Goal.

Отметим, что бывший форвард «пушкарей» Тьерри Анри ранее заявил, что Санчес может перейти в мюнхенскую «Баварию».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 28 матчей, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. По сообщениям прессы, в услугах Санчеса также заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».  

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