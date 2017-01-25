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«Вегас» претендует на Галлана

Источник:  NHLКомментарии

Бывший главный тренер «Флориды» Жерар Галлан может возглавить новую команду НХЛ – «Вегас Голден Найтс».

Изначально «золотые рыцари» планировали назначить главного тренера после окончания сезона. Однако по данным Las Vegas Review-Journal, сейчас сроки сместились. Причиной этого стала отставка Галлана из «Флориды».

«На данный момент я бы оценил шансы на то, что тренер появится у нас до окончания сезона, как 50 на 50», – сказал владелец «Вегаса» Билл Фоули.

Отметим, что на Галлана также претендует «Айлендерс», которые 17 января уволили Джека Капуано и назначили Дуга Уэйта исполняющим обязанности главного тренера.

Галлан работал во «Флориде» с 2014 года и в прошлом сезоне вывел «пантер» в плей-офф. До этого он с 2004 по 2006 годы был главным тренером «Коламбуса».

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