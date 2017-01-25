Габриэль Торже: Заберу с собой в бухарестское «Динамо» Грозава

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вместе со своим одноклубником Георге Грозавым перейти в бухарестское «Динамо».

«Не знаю, на какой стадии ведутся переговоры с «Динамо». Но подождите! Давайте посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна. Я заберу с собой Грозава. Даже если это не произойдет сейчас, то мы сделаем это летом. Мы с ним как «собаки», вместе навсегда и перейдем тоже вместе. Думаю, трудно будет решить этот вопрос в такой короткий период времени. Вероятно, потребуется два-три дня. Мы просто перейдем в «Динамо», пусть пока это и проблемно», – цитирует Торже Prosport.ro.

Напомним, 27-летний футболист выступает за грозненский клуб с текущего сезона и в пяти матчах РФПЛ не отметился результативными действиями. На счету Георге Грозава – 4 гола в 16-ти играх Премьер-лиги.

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