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Дмитрий Шнякин: «Шлепок» Боатенга в ворота «Вильярреала» – лучший гол в 2016 году (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил мнение, что автором лучшего гола по итогам 2016 года является Кевин-Принс Боатенг.

«Все забывал. Считаю, «шлепок» Боатенга лучшим голом 2016 года. Поиск, комбинация, решения, пластика, атлетизм, оригинальность», – написал Шнякин на своей странице в Twitter.

Напомним, Боатенг забил свой гол в матче 9-го тура чемпионата Испании в ворота «Вильярреала» (1:2).

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