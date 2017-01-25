Дмитрий Шнякин: «Шлепок» Боатенга в ворота «Вильярреала» – лучший гол в 2016 году (видео)
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил мнение, что автором лучшего гола по итогам 2016 года является Кевин-Принс Боатенг.
«Все забывал. Считаю, «шлепок» Боатенга лучшим голом 2016 года. Поиск, комбинация, решения, пластика, атлетизм, оригинальность», – написал Шнякин на своей странице в Twitter.
Всё забывал. Считаю, шлепок Боатенга - ЛУЧШИЙ ГОЛ-2016. Поиск,комбинация,решения,пластика,атлетизм,оригинальность 💪🏻 pic.twitter.com/mBVCKh37jd— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 24 января 2017 г.
Напомним, Боатенг забил свой гол в матче 9-го тура чемпионата Испании в ворота «Вильярреала» (1:2).
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