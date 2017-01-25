Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроила

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Дужниках Здрой, где он занял первое место.

«Сегодня была хорошая погода. Все понимали, что стрельба будет иметь решающее значение при распределении мест на подиуме. После первого промаха я просто старался делать свою работу. Ошибка меня не расстроила. На последнем круге мне сказали, что отставание было всего восемь секунд. Поэтому я работал на максимуме на каждом участке трассы.

Конечно, я доволен, что смог победить сегодня. Рад, что ребята из команды тоже выступили удачно – на цветочной церемонии нас было сразу пять человек из России.

В принципе получились и стрельба, и ход. Погода была идеальная для стрельбы. Думаю, что мне еще есть над чем работать. Во многом можно прибавить. К примеру, ошибся на рубеже, где-то не так идеально проходил повороты.

Трасса здесь сложная, рабочая – нет затяжных спусков, нужно постоянно дорабатывать ногами. Она мне не очень подходит, но нужно все равно показывать свой максимум независимо от этого.

Теперь хочется оптимально отработать в следующих гонках. Небольшая усталость чувствуется, но впереди будут сутки, чтобы восстановиться», – сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт СБР.

Напомним, ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил о том, что в ближайшее время он не планирует вызывать Логинова на Кубок мира. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Сегодня в 15:30 по московскому времени на старт в аналогичной дисциплине выйдут женщины, а сам турнир завершится 31 января.

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