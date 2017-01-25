Серена Уильямс: Предыдущая встреча с Лючич-Барони? Помню, это было на центральном корте Уимблдона в 1998 году

Вторая ракетка мира Серена Уильямс вспомнила предыдущую встречу со своей соперницей по полуфиналу Australian Open Мирьяной Лючич-Барони, которая состоялась в полуфинале Уимблдона-1998.

«Помню только то, что это было на центральном корте. И еще то, что я выиграла. Я была очень молодой, поэтому сильно радовалась. А она была еще моложе. Это все, что я помню.

Теперь мы обе играем совершенно по-другому. Нам пришлось через многое пройти, но мы выдержали, и вот мы здесь. Это удивительная история», – приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open.

Напомним, в четвертьфинале 35-летняя американская теннисистка нанесла поражение Джоанне Конте из Великобритании (6:2, 6:3).