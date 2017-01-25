В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо Харта

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Тhe Sun, к игроку сборной Англии проявляет интерес «Челси». Отмечается, что лондонский клуб рассматривает футболиста в качестве замены Тибо Куртуа, который, как сообщает пресса, намерен стать игроком мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что на Харта также претендует «Ливерпуль», который начал вести переговоры с «Сити» по его трансферу.

Напомним, англичанин покинул Премьер-лигу минувшим летом, став игроком «Торино» из-за натянутых отношений с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел во всех турнирах 20 матчей, пропустил 25 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с «Сити» истекает летом этого года.

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