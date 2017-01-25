Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо Харта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Тhe Sun, к игроку сборной Англии проявляет интерес «Челси». Отмечается, что лондонский клуб рассматривает футболиста в качестве замены Тибо Куртуа, который, как сообщает пресса, намерен стать игроком мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что на Харта также претендует «Ливерпуль», который начал вести переговоры с «Сити» по его трансферу.

Напомним, англичанин покинул Премьер-лигу минувшим летом, став игроком «Торино» из-за натянутых отношений с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел во всех турнирах 20 матчей, пропустил 25 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с «Сити» истекает летом этого года.

Читайте также:

«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.Раноккиа отказался переходить в «Зенит»Защитник «Интера» Андреа Раноккиа отказался переходить в «Зенит», сообщает ItasportPress.«Анжи»: Яковлев вернется в клуб с понижением зарплатыКак сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу «Анжи», полузащитник Павел Яковлев решил вернуться в стан махачкалинского клуба.Габриэль Торже: Заберу с собой в бухарестское «Динамо» ГрозаваПолузащитник «Терека» Габриэль Торже рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вместе со своим одноклубником Георге Грозавым перейти в бухарестское «Динамо».Робер Пирес: Санчес пока не знает, будет ли продлевать контракт с «Арсеналом»Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поведал о разговоре с нападающим «пушкарей» Алексисом Санчесом.«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год«Барселона» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.Альберт Риера: «Томь» попробует решить проблему с заявкой. Я хочу играть, а деньги – не проблема34-летний полузащитник прокомментировал возможность выступлений за «Томь».«Спартак» продолжает борьбу за Сахо. Свежие трансферные новости и слухи«Спартак» продолжает борьбу за Сахо. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению ИвановичаАндреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Патрис Эвра близок к переходу в «Марсель»Французский защитник Патрис Эвра в ближайшие часы может перейти из «Ювентуса» в «Марсель».Гендиректор «Томи»: Если нам удастся открыть заявку новых игроков – продолжим разговор с РиеройГендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал возможность перехода в клуб 34-летнего испанского полузащитника Альберто Риеры.Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом впередФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».В четверг «Уфа» объявит о переходе БеленоваВ четверг «Уфа» должна объявить о переходе вратаря «Анжи» Александра Беленова.«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за хавбека «Эшторила» ИндиоИнтерес к полузащитнику «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА.«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Аустрии» ДваменуНападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семьяКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.
Главные новости
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
Легкая атлетика
Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008
Легкая атлетика
Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за положительного допинг-теста партнера по команде
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая
Футбол
Раноккиа отказался переходить в «Зенит»
Баскетбол
В Москве с наркотиками задержан бывший баскетболист сборной России Милосердов
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы
Биатлон
Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроила
Футбол
«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче
Футбол
«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Тибо Куртуа
Тибо Куртуавсе новости
Джо Харт
Джо Хартвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы