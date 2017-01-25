Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы
Бывший тренер «Спартака»
Дмитрий Ананко оценил вклад главного тренера команды Массимо Карреры в
успех команды.
– Первое – самоотдача, – сказал Ананко в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.
– Это дал новый
тренер, а не ваш штаб?
– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.
Напомним, Ананко входил в тренерский штаб «Спартака» в сезоне 2015/2016, после чего покинул команду, а на его место был приглашен Каррера, впоследствии ставший главным тренером.