Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил вклад главного тренера команды Массимо Карреры в успех команды.

– Первое – самоотдача, – сказал Ананко в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.

– Это дал новый тренер, а не ваш штаб?

– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.

Напомним, Ананко входил в тренерский штаб «Спартака» в сезоне 2015/2016, после чего покинул команду, а на его место был приглашен Каррера, впоследствии ставший главным тренером.