Елена «mEG» Урусова: Нужно организовывать больше турниров для молодых команд

Чемпионка мира по Counter-Strike Елена «Meg» Урусова в интервью gamanoid.ru рассказала о том, чего не хватает киберспорту в СНГ.



«Больших турниров, как «Кубок России». Они нужны для того, чтобы развивать нашу молодёжь. У нас огромное количество талантов разбросано по России, Украине, Беларуси. Благодаря таким мероприятиям ребята могут о себе заявить. Хорошо, что есть организации, которые готовы им в этом помогать — это Федерация Компьютерного Спорта России, холдинг ESforce. Нужно организовывать больше турниров для молодых команд, благодаря которым они смогут попасть на мировую сцену и получат много опыта.



Должна быть какая-то структура. Возьмём футбол в качестве примера. В России существуют различные футбольные школы — юниорские, например. Оттуда берут талантливых ребят и начинают с ними работать, доводят их до уровня профессионалов.



Это важно потому, что бывает так, что команда, например, не сыгрывается. Приходится создавать интернациональные миксы. Такой подход не очень правильный. Я считаю, что, скажем, польская пятёрка [Virtus.Pro] — отличный пример того, что ребята из одной страны и говорящие на одном языке сыгрываются лучше. Они могут участвовать в таких турнирах, как WESG, где команда должна быть мононациональной. У нас же как такого полноценного российского коллектива нет. А хочется.



Ну, всё это на мировой сцене уже есть. Это немного другой уровень, там очень много всевозможных команд и организаций, которым нужны молодые игроки. Не хватает соперничества, потому что постоянно мы видим одни и те же лица, к которым привыкли. Но хочется чего-то свежего и почаще. «Старички» не должны расслабленно сидеть в креслицах, а должны понимать, что тебя в любой момент могут поменять на молодого игрока, который подаёт большие надежды».



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