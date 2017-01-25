Алексей Слепов: Мои товарищи стреляют лучше меня, но сегодня я лучший снайпер
Бронзовый призер чемпионата Европы Алексей Слепов подвел итоги индивидуальной гонки в Дужниках Здрой (Польша).
30-летний Слепов не допустил ни одного промаха и проиграл 53,6 секунды победителю Александру Логинову. Второе место занял Красимир Анев из Болгарии.
«За месяц до чемпионата я заболел, две недели только смотрел телевизор. Следующие две недели проводил очень легкие тренировки. И сегодня выиграл бронзу. Я провел первую индивидуальную гонку без промахов за пять лет. Мои товарищи по команде стреляют лучше меня, но сегодня я лучший снайпер!», – приводит слова Слепова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Напомним, чемпионат Европы проходит с 23 по 31 января.
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