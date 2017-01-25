«Анжи»: Яковлев вернется в клуб с понижением зарплаты

Как сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу «Анжи», полузащитник Павел Яковлев решил вернуться в стан махачкалинского клуба.

Ранее стало известно, что «Анжи» и Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Однако 25-летний футболист в нынешнем сезоне был заигран за два клуба – «Анжи» и «Спартак-2», в связи с чем не смог бы выступить за другие команды.

«В момент смены руководства произошла некоторая неопределенность, поэтому стороны поспешили заявить о расторжении контракта и переходе Павла Яковлева в другой клуб. После этого возник вопрос о том, что он уже заигран за два клуба. В этой ситуации ему оставался выбор: вернуться в «Спартак-2», либо к нам, и я думаю, он поступил правильно, вернувшись в «Анжи». Он пошел на понижение зарплаты и подписал контракт до конца сезона», – сказали ТАСС в пресс-службе.

В текущем сезоне РФПЛ полузащитник провел за «Анжи» три матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Ранее появилась информация, что Яковлев перейдет в самарские «Крылья Советов», за которые выступал в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16, но затем генеральный директор клуба Виталий Шашков опроверг эту информацию.