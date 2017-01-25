Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая
Российская
биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате
мира в Дужниках Здрой (Польша).
На четырех огневых рубежах 29-летняя Старых не допустила ни одного промаха и на 1 минуту 3,8 секунды опередила партнера по команде Светлану Слепцову.
Теперь Старых стала двукратной чемпионкой Европы. В 2013 году она выиграла спринт на турнире в Банско. Слепцова завоевала свою первую медаль чемпионата Европы.
Третье место заняла Анастасия Меркушина из Украины. Также в десятку вошли еще три представительницы России: Светлана Миронова (пятое место), Ольга Якушова (восьмое), Дарья Виролайнен (девятое). Анна Никулина показала 19-й результат.
Напомним, ранее чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал Александр Логинов.
Дужники Здрой
(Польша)
Чемпионат Европы
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км, четыре огневых рубежа
1. Ирина Старых (Россия)
– 44.24,7 (0 промахов)
2. Светлана Слепцова (Россия) – +1.03,8 (1)
3. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.05,0 (1)
5. Светлана Миронова (Россия) – +1.41,5 (2)
...8. Ольга Якушова (Россия) – +3.20,3 (2)
9. Дарья Виролайнен (Россия) – +3.29,9 (3)
...19. Анна Никулина (Россия) – +5.16,8 (3)