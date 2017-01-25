Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая

Российская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).

На четырех огневых рубежах 29-летняя Старых не допустила ни одного промаха и на 1 минуту 3,8 секунды опередила партнера по команде Светлану Слепцову.

Теперь Старых стала двукратной чемпионкой Европы. В 2013 году она выиграла спринт на турнире в Банско. Слепцова завоевала свою первую медаль чемпионата Европы.

Третье место заняла Анастасия Меркушина из Украины. Также в десятку вошли еще три представительницы России: Светлана Миронова (пятое место), Ольга Якушова (восьмое), Дарья Виролайнен (девятое). Анна Никулина показала 19-й результат.

Напомним, ранее чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал Александр Логинов.

Дужники Здрой (Польша)

Чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км, четыре огневых рубежа



1. Ирина Старых (Россия) – 44.24,7 (0 промахов)

2. Светлана Слепцова (Россия) – +1.03,8 (1)

3. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.05,0 (1)

5. Светлана Миронова (Россия) – +1.41,5 (2)

...8. Ольга Якушова (Россия) – +3.20,3 (2)

9. Дарья Виролайнен (Россия) – +3.29,9 (3)

...19. Анна Никулина (Россия) – +5.16,8 (3)