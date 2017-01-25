«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»

Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.

По информации источника, на игрока сборной Англии претендуют три команды из АПЛ: «Челси», «Ливерпуль» и «Эвертон». Интерес лондонского клуба к футболисту связан с возможным отъездом Тибо Куртуа в «Реал». Что касается «Ливерпуля», то этот клуб недоволен выступлением Симона Миньоле, и также рассматривает возможность приобретения Джо Харта.

В нынешнем сезоне 30-летний Хитон провел во всех турнирах за «Бернли» 20 матчей, пропустил 29 мячей и пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Trasnfermarkt.de оценивает футболиста в 3 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.