Филиппе Коутинью: Я очень благодарен «Ливерпулю» за все

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью прокомментировал продление контракта с «красными».

«Я очень рад подписать новый контракт с клубом, – приводит слова бразильца официальный сайт «Ливерпуля». – Я очень благодарен клубу, а продление контракта показывает, что я счастлив здесь. Я буду работать еще больше, чтобы оправдать доверие, которое мне оказано.

Я подписал контракт, чтобы остаться в «Ливерпуле» еще на несколько лет. Это большая честь для меня. С моего самого первого дня в клубе каждый сотрудник и болельщики приняли меня с распростертыми объятиями. Я очень благодарен «Ливерпулю» за все».

Напомним, 24-летний бразилец подписал долгосрочное соглашение с «красными». По неофициальным данным контракт рассчитан до 2022 года. При этом в нем не прописана сумма отступных.

Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В нынешнем сезоне он забил пять голов и сделал пять голевых передач в 15 матчах премьер-лиги.