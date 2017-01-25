Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Филиппе Коутинью: Я очень благодарен «Ливерпулю» за все

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью прокомментировал продление контракта с «красными».

«Я очень рад подписать новый контракт с клубом, – приводит слова бразильца официальный сайт «Ливерпуля». – Я очень благодарен клубу, а продление контракта показывает, что я счастлив здесь. Я буду работать еще больше, чтобы оправдать доверие, которое мне оказано.

Я подписал контракт, чтобы остаться в «Ливерпуле» еще на несколько лет. Это большая честь для меня. С моего самого первого дня в клубе каждый сотрудник и болельщики приняли меня с распростертыми объятиями. Я очень благодарен «Ливерпулю» за все».

Напомним, 24-летний бразилец подписал долгосрочное соглашение с «красными». По неофициальным данным контракт рассчитан до 2022 года. При этом в нем не прописана сумма отступных.

Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В нынешнем сезоне он забил пять голов и сделал пять голевых передач в 15 матчах премьер-лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо ХартаГолкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.Робер Пирес: Санчес пока не знает, будет ли продлевать контракт с «Арсеналом»Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поведал о разговоре с нападающим «пушкарей» Алексисом Санчесом.Юрген Клопп: Коутиньо понимает, что может реализовать все свои мечты в «Ливерпуле»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению ИвановичаАндреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с КоутиньоБразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо продолжит выступления за «Ливерпуль».Адебайор надеется вернуться в английскую премьер-лигуБывший форвард «Реала», «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор не теряет надежды на возвращение в чемпионат Англии.Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком командыКоутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком командыПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо подписал новый контракт с английским клубом.Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством МоуриньюМноголетний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полагает, что команда способна добиться успеха под руководством Жозе Моуринью.«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат ИспанииИспанский защитник Луис Эрнандес вернулся в чемпионат Испании.Давид Де Хеа: Счастлив выступать за «Юнайтед», сейчас я силен, как никогдаГолкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, которым по-прежнему интересуется мадридский «Реал», рассказал о своем психологическом состоянии.Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио ФернандесеЖурналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на рукуГолкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.Джака оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта в ЛондонеСогласно информации издания The Telegraph, полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в оскорблении на расовой почве.Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииСпасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииРайан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.«Барселона» восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Барселона» восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.
Главные новости
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
Легкая атлетика
Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008
Легкая атлетика
Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за положительного допинг-теста партнера по команде
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая
Футбол
Раноккиа отказался переходить в «Зенит»
Баскетбол
В Москве с наркотиками задержан бывший баскетболист сборной России Милосердов
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы
Биатлон
Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроила
Футбол
«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче
Футбол
«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньовсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости