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Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за положительного допинг-теста партнера по команде

Источник:  ТАССКомментарии

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт лишен золотой медали Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

В пробе Картера было обнаружено запрещенное вещество - туринабол.

В активе Болта с учетом победы в эстафете 4x100 м в Пекине девять золотых медалей Олимпийских игр. На последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал три награды высшей пробы - на дистанциях 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м.

По версии французской газеты L'Equipe Болт пять раз признавался спортсменом года (2008, 2009, 2012, 2015, 2016).

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